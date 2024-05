Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Einbruch in Wohnhaus

Aurich - Unfallflucht

Südbrookmerland/Oldeborg - Jugendlicher Rollerfahrer verletzt

Aurich - Unfallzeuge gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte sind am Wochenende in ein Wohnhaus in Aurich eingestiegen. Zwischen Sonntag, 6.30 Uhr, und Montag, 0.30 Uhr, betraten die Täter ein Grundstück in der Popenser Straße und verschafften sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Es wurden Wertsachen gestohlen. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

In der Dwarsglupe in Aurich kam es zu einer Unfallflucht. Zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 12 Uhr, stieß ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen roten VW Polo und verursachte Sachschaden. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise unter 04941 606215 entgegen.

Südbrookmerland/Oldeborg - Jugendlicher Rollerfahrer verletzt

Ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer ist am Montag bei einem Unfall in Südbrookmerland schwer verletzt worden. Der Jugendliche fuhr gegen 22.30 Uhr auf dem Achterumsweg in Oldeborg und kam bei einem Wendemanöver von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einer Grundstücksmauer und wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Aurich - Unfallzeuge gesucht

Die Polizei sucht den Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Freitag in Aurich ereignet hat. Ein Autofahrer fuhr zwischen 17.15 Uhr und 17.40 Uhr vor einem Supermarkt im Südeweg rückwärts aus einer Parklücke und touchierte hierbei einen geparkten Hyundai. Der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und meldete sich direkt im Markt. Leider wurden vor Ort die Personalien des Mannes nicht notiert. Die Polizei bittet den Zeugen, sich unter 04941 606215 zu melden.

