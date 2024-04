Polizei Hagen

POL-HA: Gefährliche Körperverletzung - Unbekannte greifen Jugendliche mit Schlagstock an

Hagen-Altenhagen (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter griffen am Mittwochabend (24.04.2024) in Altenhagen zwei Jugendliche an und flüchteten anschließend unerkannt. Die beiden 15-Jährigen und der 17-jährige Jugendliche liefen, gegen 21.30 Uhr, über einen Fußweg an der Freiligrathstraße in die Richtung des dortigen Supermarktes. Als ihnen die zwei Unbekannten entgegenkamen, ging man sich nicht aus dem Weg und rempelte sich gegenseitig an. Einer der Unbekannten drehte sich daraufhin um, griff einem der 15-Jährigen an den Hals und schubste ihn zu Boden. Der zweite Täter holte einen Gegenstand aus seiner Bauchtasche hervor, bei dem es sich um einen Schlagstock gehandelt haben könnte. Mit diesem schlug er dem 17-jährigen Jugendlichen auf den Kopf. Als der zweite 15-Jährige auf seinem Handy den Notruf wählte, flüchteten die Angreifer. Sie wurden von einer weiblichen Person begleitet, die sich allerdings nicht in die Auseinandersetzung einmischte. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den 17-jährigen Leichtverletzten vor Ort. Die Täter wurden den Polizeibeamten gegenüber als 16 bis 18 Jahre alt und zwischen 175 cm und 185 cm groß beschrieben. Beide trugen Jogginghosen und Bauchtaschen. Einer von ihnen hatte eine schwarze Jacke an und hatte blonde Haare. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 02331-986 2066 um Zeugenhinweise. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell