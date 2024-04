Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen gesucht - Glasscheibe einer Bushaltestelle zerstört

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Mittwoch (24.04.) verständigte ein Zeuge die Polizei, nachdem er sah, dass die Glasscheibe einer Bushaltestelle in der Königsberger Straße beschädigt wurde. Er konnte angeben, dass die Scheibe morgens gegen 8.30 Uhr unbeschädigt war. Am frühen Nachmittag um 14 Uhr war die Glasscheibe der Haltestelle dann zerstört. Derzeit gibt es keine Hinweise auf mögliche Täter. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (arn)

