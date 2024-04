Polizei Hagen

POL-HA: Hagener verliert Kontrolle über BMW und kollidiert mit Werbeplakat

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Donnerstag (25.04.) verlor ein 20-Jähriger aus bisher ungeklärter Ursache auf der Wehringhauser Straße die Kontrolle über seinen BMW und stieß mit einem großen Plakat am Straßenrand zusammen. Der Mann fuhr gegen 0.40 Uhr in Richtung L 700. Bei der Unfallaufnahme schilderte der Hagener, dass er auf dem rechten Fahrstreifen in den Kreuzungsbereich einfuhr, dabei sei ihm das Heck ausgebrochen. Er rutschte über die Fahrbahn gegen einen Bordstein und anschließend gegen das Werbeplakat. Der Mann gab an, dass die Reifen seines Autos vermutlich aufgrund der nassen Fahrbahn die Haftung verloren. Bei dem Unfall erlitt der 20-Jährige leichte Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Sein BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Plakat war vollständig eingebrochen und lag auf dem Gehweg. Der Rahmen war verbogen. Die weiteren Ermittlungen zum Unfall und zur Unfallursache übernimmt das Verkehrskommissariat.(arn)

