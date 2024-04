Polizei Hagen

POL-HA: 41-jähriger Mann verstößt nach Häuslicher Gewalt gegen Rückkehrverbot und wird per Haftbefehl gesucht

Hagen-Mitte (ots)

Am Dienstagmorgen (23.04.2024) nahmen Polizeibeamte einen 41-jährigen Mann fest, der nach einer Häuslichen Gewalt gegen ein Rückkehrverbot verstoßen hatte und per Haftbefehl gesucht wurde. Gegen 10.45 Uhr suchten die Polizeibeamten die Wohnung in der Innenstadt auf, um zu überprüfen, ob der 41-Jährige das zehn-tägige Rückkehrverbot nach einer Häuslichen Gewalt einhält. Trotz des Verbotes trafen sie den Mann dort an und stellten bei einer Überprüfung seiner Personalien zusätzlich fest, dass er per Untersuchungshaftbefehl wegen eines Räuberischen Diebstahls gesucht wurde. Die Beamten legten dem 41-Jährigen Handschellen an und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. (sen)

