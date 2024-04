Polizei Hagen

POL-HA: Räuberischer Ladendiebstahl in Wehringhausen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am 23.04.2024, fiel einer Kassiererin in einem Supermarkt in der Wehringhauser Straße gegen 20 Uhr ein Mann auf. Dieser wollte ein Bier bezahlen, trug jedoch eine prall gefüllte Einkaufstasche bei sich. Als die Mitarbeiterin ihn auf diesen Umstand ansprach, ergriff der 38-Jährige die Flucht. Ein 36-jähriger Angestellter versuchte ihn aufzuhalten. Beide stürzten bei dem Gerangel und der Angestellte verletzte sich leicht. In der Tüte befanden sich drei Packungen Bohnenkaffee. Die Polizei nahm die Personalien auf und legte eine Anzeige wegen räuberischen Ladendiebstahls vor. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell