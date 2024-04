Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Stromausfall und Trafobrand in Eggenstein-Leopoldshafen

Eggenstein-Leopoldshafen (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Eggenstein-Leopoldshafen hat am Freitag kurz nach 11 Uhr einen Trafobrand im Nordring gelöscht. Der Trafo wurde dabei vollständig zerstört. Verletzt hat sich bei dem Brand niemand. Die Rauchentwicklung war weithin sichtbar. Mit 16 Einsatzkräften aus Eggenstein und Leopoldshafen war die örtliche Feuerwehr unter der Leitung des stellvertretenden Abteilungskommandanten Jürgen Heger am Freitag zu einem Trafobrand im Nordring ausgerückt. Bereit ca. 30 Minuten vor dem Brand kam es in dem Gebiet bei der Trafostation zu einem großflächigen Stromausfall. "Die Servicetechniker der EnBW waren schon vor Ort und haben uns über die Leistelle verständigt, als sie die Rauchentwicklung aus der Trafostation bemerkten", berichtete die örtliche Feuerwehr zu dem Einsatz. Mit Atemschutzgeräten ausgerüstete Feuerwehrangehörige öffneten die Tür zu der Station und löschten zuerst mit einem Feuerlöscher den Brand. Außerdem wurde von den Einsatzkräften, die mit zwei Löschfahrzeugen im Einsatz waren, eine Wasserversorgung für weitere Löschmaßnahmen zur Brandstelle aufgebaut. Zur Absicherung der eingesetzten Feuerwehrleute unter Atemschutz war auch ein Rettungswagen des DRK vor Ort. Eine Streifenwagenbesatzung vom Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt sperrte die Straßen um die Einsatzstelle ab. Die EnBW schätzt den Schaden an der Trafostation auf 50.000 Euro. "Wir konnten auch zwischenzeitlich bis auf drei Straßenzüge das ganze Gebiet wieder mit Strom versorgen", berichtete der Techniker der EnBW bereits rund eine Stunde nach dem Brand.

