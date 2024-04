Polizei Hagen

POL-HA: Gäste eines Restaurants beobachten Unfallflucht und alarmieren die Polizei

Hagen-Hoheleye (ots)

Zeugen beobachteten am Dienstagabend (24.04.2024) an der Hoheleye eine Unfallflucht und alarmierten die Polizei. Gegen 19.00 Uhr parkte ein 75-jähriger Mann rückwärts mit seinem grauen VW aus einer Parklücke auf dem Parkplatz vor einem Restaurant aus. Dabei fuhr er gegen einen dort geparkten weißen Seat. Anschließend stieg der 75-Jährige aus seinem Auto aus, begutachtete die Beschädigungen und fuhr dann unerlaubt von der Unfallstelle weg. Gäste des Restaurants beobachteten die Situation, merkten sich das Kennzeichen des VW und alarmierten die Polizei. Die Beamten trafen den Unfallverursacher an seiner Wohnanschrift an. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen ihn ein. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell