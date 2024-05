Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Leezdorf - Getränkekisten gestohlen/Aurich - Versuchter Einbruch/Norden - Zwei E-Scooter gestohlen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Leezdorf - Getränkekisten gestohlen

Bereits in der Nacht auf den 16.05.2024 wurden in Leezdorf Getränkekisten gestohlen. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu dem umzäunten Bereich eines Supermarktes in der Straße Am Sandkasten. Von dort entwendeten sie vier Getränkekisten und flohen unerkannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Marienhafe unter 04934 910590 entgegen.

Aurich - Versuchter Einbruch

Unbekannte Täter wollten in ein Gebäude einbrechen. In der Zeit von Montag, 15 Uhr, bis Dienstag, 10 Uhr, versuchten die Unbekannten in eine soziale Einrichtung in der Straße Am Georgswall zu gelangen. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 zu melden.

Norden - Zwei E-Scooter gestohlen

In Norden wurden am Montag zwei E-Scooter gestohlen. Die Fahrzeuge der Marke Ninebot und Segway waren zusammen, mit einem Stahlschloss gesichert, in der Straße Am Markt abgestellt. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 21 Uhr bis 22 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell