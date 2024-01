Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis

Neckarbischofsheim: Pkw fährt alleinbeteiligt gegen Mauer - zwei verletzte Personen - PM Nr.2

Rhein-Neckar-Kreis / Neckarbischofsheim (ots)

Am Sonntagvormittag gegen 11.30 Uhr kam es in der Nähe der Hauptstraße von Neckarbischofsheim zu einem Verkehrsunfall, an welchem ein Pkw beteiligt war. Der 82-jährige Fahrzeugführer eines BMW X1 war zusammen mit seiner 80-jährigen Beifahrerin in der Straße Obere Mühlbachgasse unterwegs und verlor auf Höhe der Bergstraße aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw. In der Folge fuhr der 82-Jährige mit seinem X1 frontal gegen eine dortige Mauer. Beide Airbags im Fahrzeug lösten aus. Durch den Aufprall wurden sowohl Fahrer als auch Beifahrerin verletzt. Der Fahrzeugführer wurde mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Seine Beifahrerin wurde zur weiteren medizinischen Versorgung ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw, an welchem Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An der Unfallstelle war neben dem Rettungsdienst und der Polizei auch die Feuerwehr zugegen. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Heidelberg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell