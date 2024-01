Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis

Neckarbischofsheim: Pkw fährt alleinbeteiligt gegen Mauer - zwei verletzte Personen

Rhein-Neckar-Kreis / Neckarbischofsheim (ots)

Gegen 11.35 Uhr kam es in der Hauptstraße in Neckarbischofsheim zu einem Verkehrsunfall, an welchem ein Pkw beteiligt war. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein Fahrzeugführer mit seinem Pkw aus bislang unbekannten Gründen gegen eine Mauer. Sowohl der Pkw-Führer als auch seine Beifahrerin wurden hierbei verletzt. Momentan befinden sich Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst vor Ort. Die Unfallaufnahme dauert an. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell