POL-AUR: Aurich - Auto beschädigt/Aurich - Scheibe beschädigt/Aurich - Einbruch

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Auto beschädigt

Im Auricher Ortsteil Schirum wurde ein Auto beschädigt. Unbekannte haben auf einer Auffahrt in der Leerer Landstraße die Seitenscheibe eines weißen Mercedes-Benz eingeschlagen. Tatzeitraum ist vom 16.05.2024 bis zum 21.05.2024. Hinweise nimmt die Auricher Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - Scheibe beschädigt

Am Pfingstwochenende haben unbekannte Täter in Aurich eine Sachbeschädigung begangen. Die Täter beschädigten die Scheibe einer sozialen Einrichtung in der Schmiedestraße. Die Polizei Aurich nimmt sachdienliche Hinweise unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - Einbruch

Am Montag sind unbekannte Täter in Aurich eingebrochen. Die Täter verschafften sich gegen 18.55 Uhr gewaltsam Zutritt zum rückwärtigen Bereich eines Büros in der Julianenburger Straße. Vermutlich wurden sie bei der Tatausführung gestört, sodass sie flüchteten. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die auffällige Personen im genannten Zeitraum beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Aurich unter 04941 606215.

