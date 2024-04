Kamp-Lintfort (ots) - Unbekannte haben versucht am Dienstag gegen 02.00 Uhr in ein Haus an der Niederstraße einzubrechen und beschädigten dabei den Rollanden einer Terrassentür. Die Tür selbst wurde nicht aufgebrochen. In einer weiteren Wohnung des Hauses sind die Täter durch ein aufgehebeltes Küchenfenster gelangt. Nach ersten Ermittlungen ist nichts entwendet worden. Eine Frau hat einen Tatverdächtigen ...

mehr