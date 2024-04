Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Täter versucht in ein Haus einzubrechen

Kamp-Lintfort (ots)

Unbekannte haben versucht am Dienstag gegen 02.00 Uhr in ein Haus an der Niederstraße einzubrechen und beschädigten dabei den Rollanden einer Terrassentür. Die Tür selbst wurde nicht aufgebrochen.

In einer weiteren Wohnung des Hauses sind die Täter durch ein aufgehebeltes Küchenfenster gelangt. Nach ersten Ermittlungen ist nichts entwendet worden.

Eine Frau hat einen Tatverdächtigen beobachtet: Er ist 180-190 cm groß, war dunkel gekleidet und trug einen dunklen Kapuzenpullover. Möglicherweise waren auch mehrere Täter vor Ort.

Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

BH/240409-0200

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell