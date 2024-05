Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallflucht

Ein unbekannter Transporter-Fahrer ist am Mittwoch in Wittmund beinahe mit einer Radfahrerin zusammengestoßen. Die Polizei bittet um Hinweise. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Unbekannte gegen 15.40 Uhr mit dem Transporter rückwärts von einem Grundstück an der Focko-Ukena-Straße. Hierbei übersah er eine 40-jährige Frau auf einem Lastenrad. Die Frau musste eine Vollbremsung machen und stürzte. Sie wurde leicht verletzt. Am Fahrrad entstand Sachschaden. Der Transporter-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise unter 04462 9110 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell