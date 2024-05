Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Discounters an der Emder Straße in Aurich kam es zu einer Unfallflucht. Am Mittwoch zwischen 12 Uhr und 12.40 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz einen roten Hyundai i10 vorne links am Kotflügel. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Wiesmoor - Unfallflucht auf Parkplatz

Vor einem Discounter im Amaryllisweg in Wiesmoor hat sich am Donnerstag eine Unfallflucht ereignet. Ein noch unbekannter Autofahrer rangierte zwischen 12.30 Uhr und 13.05 Uhr auf dem dortigen Parkplatz und stieß dabei gegen einen blauen Opel Astra. Der Verursacher flüchtete unerlaubt, vermutlich mit einem weißen Fahrzeug. Hinweise nimmt die Polizei Wiesmoor unter 04944 914050 entgegen.

Dornum - Unfallflucht

In der Nacht zu Donnerstag ist auf einem Hotelparkplatz in Dornum ein Auto beschädigt worden. Nach ersten Erkenntnissen stieß ein weißes Fahrzeug zwischen Mittwoch, 19.30 Uhr, und Donnerstag, 8.50 Uhr, auf dem Hotelgelände in der Bahnhofstraße gegen einen schwarzen VW Passat und flüchtete dann unerlaubt. Möglicherweise handelte es sich um einen weißen Lkw, welcher den Hotelparkplatz am Donnerstagmorgen befahren oder verlassen haben dürfte. Hinweise nimmt die Polizei Dornum unter 04933 992750 entgegen.

