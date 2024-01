LPI-G: Gartenlaube aufgebrochen

Altenburg (ots) - Thonhausen: Am 16.01.2024, gegen 06:15 Uhr befuhr ein 24-jähriger Fahrer eines Pkw VW die Straße von der Autobahnabfahrt Schmölln in Richtung Thonhausen. Auf Grund der winterlichen Fahrbahnverhältnissen kam er von der Fahrbahn ab und kam auf dem Feld zum Liegen. Der Pkw wurde beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Fahrzeugführer wurde dabei leicht verletzt. (JW) Rückfragen bitte an: ...

mehr