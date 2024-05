Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich für Samstag

Sonntag, 25./26.05.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - 2 Personen bei Unfall mit Pkw verletzt

Zwei junge Männer aus der Samtgemeinde Brookmerland wurden am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der 19-jährige Fahrzeugführer befuhr gegen 22:30 Uhr die Ekelser Straße mit seinem Pkw in Richtung Bundesstraße. Kurz hinter dem Kreisel kam der junge Mann mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Bushaltestelle. Der junge Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer wurden aufgrund leichter Verletzungen in der UEK Aurich ambulant versorgt. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Aurich - Pkw bei Abbiegevorgang eines Sattelzuges erheblich beschädigt

Zu einem Verkehrsunfall mit größerem Sachschaden kam es am Samstagnachmittag auf der Pferdemarktkreuzung in Aurich. Ein Sattelzug bog von der Von-Jhering-Straße kommend nach links auf die Esenser Straße ab, wobei das ausschwenkende Heck des Sattelaufliegers den auf der Geradeausspur der Von-Jhering-Straße befindlichen Pkw touchierte. Der Pkw wurde hierdurch erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der 65-jährige Fahrer des Pkw blieb unverletzt.

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Streitigkeiten zwischen mehreren Personen

Am frühen Samstagabend, um kurz nach 20:00 Uhr, wurde der Polizei Aurich mitgeteilt, dass es zwischen mehreren Personen auf dem Bürgermeister-Anklam-Platz zu aggressiven Streitereien gekommen sei. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass sich eine deutlich alkoholisierte Person erheblich aggressiv verhielt. Personalien aller Anwesenden wurden erhoben. Letztlich wurde gegen den aggressiven, 30-jährigen Mann ein Strafverfahren wegen versuchter Körperverletzung eingeleitet. Überdies erhielt der Auricher einen Platzverweis und musste die Örtlichkeit verlassen.

Aurich - Alkoholisierte Person leistete Widerstand

In die Auricher Fußgängerzone wurde die Polizei am Samstag gegen 19:10 Uhr gerufen, da dort eine scheinbar hilflose Person lag. Als die Beamten kurz darauf eintrafen, stellten sie fest, dass der 37-jährige Auricher mit über 1,5 Promille deutlich alkoholisiert war und auf dem Boden liegend schlief. Er wurde von den Beamten aufgefordert, die Örtlichkeit zu verlassen und begab sich daraufhin mit Bekannten auf den Heimweg. Etwa eine halbe Stunde später wurde der Mann erneut im Nahbereich angetroffen und erneut aufgefordert, den Innenstadtbereich zu verlassen. Unmittelbar reagierte der Auricher erheblich aggressiv und schritt auf die Beamten zu. Nachdem der 37-Jährige einem erneuten Platzverweis nicht nachkam, den Weisungen der Beamten nicht Folge leistete und sich weiterhin höchst aggressiv verhielt, nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam. Hierbei setzte dieser sich unter Leibeskräften zur Wehr, weshalb in der Folge ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Verletzt wurde in dem gesamten Einsatzverlauf niemand.

Aurich - Scheibe durch Unbekannte beschädigt

Bislang unbekannte Täter beschädigten eine Glasscheibe eines Sonderpostenmarktes in der Raiffeisenstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat in der Nacht von Freitag auf Samstag. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, meldet sich bitte unter 04941-6060 bei der Polizei in Aurich.

Sonstiges

Aurich - Ruhestörungen

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Polizei zu unterschiedlichen Einsatzorten aufgrund von nächtlicher Ruhestörung gerufen. Zumeist zeigten sich die Verursacher bei Eintreffen der Polizeibeamten einsichtig und die nächtliche Ruhe war in der Folge wieder hergestellt. In einem Fall war die Ruhestörung jedoch durch nächtlich abgespielte Musik derart laut, dass eine Ordnungswidrigkeit wegen Lärmbelästigung eingeleitet wurde. Der Verursacher wird sich auf eine empfindliche Geldbuße einstellen müssen. In einem weiteren Fall im Auricher Stadtbereich stellten die Beamten Teile einer Musikanlage sicher, da der Verursacher auf vorherige Weisungen nicht entsprechend reagierte.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht auf Großraumparkplatz

In der Zeit zwischen dem 21.05.2024 und dem 25.05.2024 ist es auf dem Inselparkplatz P1 in Norddeich zu einer Unfallflucht gekommen. Ein ordnungsgemäß abgestellter, blauer Ford Mondeo mit HD-Kennzeichen wurde im hinteren, linken Fahrzeug-Bereich beschädigt. Der Schaden dürfte durch ein ein- oder ausparkendes Fahrzeug verursacht worden sein. Der Unfallverursacher hatte sich von der Örtlichkeit entfernt, ohne seine Beteiligung an dem Unfall anzugeben. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden zu melden (Tel. 04931-9210).

Kriminalitätsgeschehen

Marienhafe -Ladendiebstahl

Ein 42-jähriger Mann aus Norden ist am Samstag, gegen 14:45 Uhr, bei einem Diebstahl im EDEKA-Center in der Rosenstraße erwischt worden. Der Mann hatte eine Flasche Cognac unter seiner Jacke versteckt und wollte das Geschäft verlassen, als er vom Ladendetektiv angesprochen und festgehalten wurde. Im anschließenden Gerangel warf der 42-Jährige die Flasche weg, die daraufhin zerbrach. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren, welches die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten gegen ihn einleiteten.

Norden - Ladendiebstahl

Norden - Am Freitag, gegen 14:00 Uhr, ist es im Kaufland (Norder Tor) zu einem Ladendiebstahl gekommen. Eine 41-jährige Frau, die zurzeit ohne festen Wohnsitz ist, wollte das Geschäft verlassen, ohne die von ihr mitgenommenen Waren im Wert von fast 70 Euro zu bezahlen. Sie kann an der Flucht gehindert und der hinzugezogenen Polizei übergeben werden. Neben einem ausgesprochenen Hausverbot seitens des Kaufland-Personals muss sie sich nun auch strafrechtlich für ihr Fehlverhalten verantworten.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Verkehrsunfall infolge Trunkenheit

Am Samstagabend, um 20.30 Uhr, ging ein Vater aus Wilhelmshaven mit seiner ein Jahr alten Tochter im Kinderwagen in Friedeburg, an der Friedeburger Straße in Höhe der Straße Die Helmte, auf dem Rad-/ Fußweg spazieren, als ein 33 Jahre alter Friedeburger mit seinem Pedelec von hinten kommend mit dem Vater und dem Kinderwagen zusammenstieß. Alle drei Personen stürzten in den Graben. Während der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten Atemalkohol bei dem Pedelec-Fahrer fest. Ein Test ergab 1,74 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Glücklicherweise trugen alle Beteiligten lediglich leichte Verletzungen davon.

Schweindorf - Verkehrsunfall infolge Trunkenheit

In Schweindorf kam es am Samstagabend, um 22.50 Uhr, in der Leegstraße zu einem Verkehrsunfall, als eine 39 Jahre alte Frau mit ihrem Pedelec stürzte. Die Frau trug durch den Sturz eine Kopfplatzwunde davon. Bei der Aufnahme dieses Verkehrsunfalles stellten die Beamten Atemalkohol bei der Frau fest. Ein Test ergab 1,33 Promille. Im Krankenhaus wurde der Frau neben der Behandlung ihrer Verletzung auch gleich eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

