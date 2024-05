POL-AUR: Aurich - Einbruch

Aurich/Wittmund (ots) - Altkreis Aurich Einbruch in Firmengebäude Aurich - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Korbweidenstraße in Aurich ein. Die Büroräume wurden betreten und Schränke durchwühlt. Anschießend verließen die Täter das Objekt mit Diebesgut. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, ...

