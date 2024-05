Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Willen - Baggerschaufel entwendet/Westerholt - Geschädigter gesucht

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Willen - Baggerschaufel entwendet

Im Wittmunder Ortsteil Willen haben unbekannte Täter am Wochenende eine Baggerschaufel gestohlen. Die Täter entwendeten die Schaufel eines abgebrannten Baggers von einem Gelände im Baumschulenweg. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Samstag, 13.30 Uhr, bis Sonntag, 11.50 Uhr. Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110.

Westerholt - Geschädigter gesucht

In einem Supermarkt in Westerholt kam es am Donnerstag zu einem versuchten Taschendiebstahl. Zwei Frauen näherten sich nach ersten Erkenntnissen gegen 12.30 Uhr beim Einkaufen im Markt einem Mann und versuchten, ihm die Geldbörse aus der Gesäßtasche zu stehlen. Ein 37-jähriger Zeuge beobachtete dies und sprach die Täterinnen an. Die Frauen flüchteten daraufhin fußläufig. Zwei Marktmitarbeiter nahmen die Verfolgung auf, sodass die hinzugerufenen Polizeibeamten die Frauen im Nahbereich antreffen und kontrollieren konnten. Gegen die Beschuldigten im Alter von 47 und 49 Jahren wird nun ermittelt. Der Mann, dem beinahe die Geldbörse gestohlen wurde, ist bisher leider nicht näher bekannt. Er wird beschrieben als etwa 60 Jahre alt mit einem weißen T-Shirt und einer Jogginghose. Er wird gebeten, sich bei der Polizeistation Esens unter 04971 926500 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell