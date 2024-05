Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Rasentrimmer gestohlen/Aurich - Werkzeug entwendet

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Rasentrimmer gestohlen

Am Freitag wurde in Ostgroßefehn ein Rasentrimmer gestohlen. Unbekannte entwendeten die orangefarbene Motorsense der Marke Dolmar von einem Grundstück in der Kanalstraße Nord. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Großefehn unter 04943 925660 entgegen.

Aurich - Werkzeug entwendet

Unbekannte Täter haben in Aurich Werkzeug gestohlen. Die Täter verschafften sich unerlaubt Zutritt zu einer Gartenlaube in der Oldersumer Straße und entwendeten diverse Arbeitsgeräte. Die Tat ereignete sich in der Zeit vom 30.04.2024 bis zum 22.05.2024. Hinweise bitte an die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell