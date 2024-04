Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: geparktes Fahrzeug touchiert und geflüchtet

Zweibrücken (ots)

Der Geschädigte parkte sein PKW Peugeot, am 09.04. gegen 21:30 Uhr, in der Fruchtschuppenstraße in Zweibrücken in einer Parkbucht. Als er am darauffolgenden Tag gegen 05:10 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte war die rechte Fahrzeugfront stark beschädigt und an der rechten vorderen Felge konnten mehrere frische Kratzer festgestellt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bisher liegen keine Hinweise zum Verursacher vor.

Wer Angaben zum Unfallverursacher beziehungsweise zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06332 976-0 in Verbindung zu setzen. |pizw

