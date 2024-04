POL-HM: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Barrikade

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Barrikade

Hameln

Am Samstag (30.03.2024) stellten Einsatzkräfte der Polizei Hameln an der Zufahrt zum Hottenbergsfeld in Hameln eine Barrikade fest, die die dortige Fahrbahn zum Wohn- und Gewerbegebiet komplett versperrte. Die Barrikade bestand aus Bauzäunen, Paletten sowie Fahrrädern. Im Weiteren wurde ein Rucksack an der Barrikade festgestellt. Nach jetzigen Erkenntnissen handelt es sich dabei um Gegenstände, die durch die unbekannte Täterschaft zuvor im Nahbereich aufgefunden und anschließend auf der Fahrbahn aufgerichtet wurden. Die Polizei Hameln ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr sowie der Nötigung im Straßenverkehr aufgrund der Errichtung einer Blockade. Wer kann Auskunft zur Herkunft der Fahrräder und des Rucksacks sowie Hinweise zur Täterschaft geben? Die Polizei Hameln bitte Personen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich telefonisch unter der Rufnummer 05151-933-222 zu melden.

