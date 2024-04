Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bad Pyrmont (ots)

Am heutigen Mittwoch, 03.04.2024, zwischen 07:40 Uhr und 07:50 Uhr kam es in Bad Pyrmont in der Wolradstraße in Höhe Hausnummer 8a zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein parkender Pkw VW im hinteren Bereich der Fahrerseite beschädigt. Zu dieser Tageszeit kommt es im dortigen Bereich auf Grund der verkehrsgünstigen Parkmöglichkeit für Schüler und Lehrkräfte zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen. Wer Angaben zum Unfallhergang oder dem Unfallfahrzeug machen kann, wird gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Pyrmont unter 05281-98990 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell