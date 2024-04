Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pkw-Brand auf der Autobahn

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, gegen 13:30 Uhr, geriet ein Pkw während der Fahrt auf der Autobahn 8 in Fahrtrichtung Saarland wohl aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Der Fahrer stellte den Pkw auf dem Seitenstreifen in Höhe des Parkplatzes Kornberg ab und konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen. Während der Löscharbeiten wurde die Fahrbahn in Richtung Saarland voll gesperrt. Der Verkehr konnte über den Parkplatz an der Einsatzstelle vorbeigeleitet werden.

