POL-MR: + Drei junge Frauen beleidigt und bedroht + Durch gekipptes Fenster eingedrungen + Einbruch in Schule + Radfahrer touchiert + Werkzeug und Geldbörse gestohlen + Schaufensterscheibe beschädigt +

Marburg: Drei junge Frauen beleidigt und bedroht

Im Bereich einer Tankstelle und eines Fußgängerüberwegs in der Schwanallee in Marburg beleidigte am Sonntagabend (19.05.2024) ein bislang unbekannter Mann zwei 27-jährige und eine 22-jährige rassistisch und obszön. Außerdem bedrohte er die drei Marburgerinnen und zeigte mehrfach den Hitlergruß. Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum von 18:55 Uhr bis 19:06 Uhr. Anschließend stieg der Täter an der Bushaltestelle der Schwanallee in den Bus der Linie 4 ein und fuhr davon. Die eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief negativ. Er wird beschrieben als Ende 30 bis Anfang 40 Jahre alt, circa 175 cm groß, mit blonden Haaren, einem gelben Stirnband, schwarzem Pullover, schwarzen Shorts und einem Rucksack. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die gesuchte Person geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Marburg zu wenden (Tel.: 06421 4060). Der Staatsschutz ermittelt.

Stadtallendorf: Durch gekipptes Fenster eingedrungen

Durch ein vermutlich gekipptes Fenster drangen Einbrecher in der Zeit von Samstag (18.05.2024), 21:50 Uhr bis Sonntag (19.05.2024), 00:40 in eine Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses in der Posener Straße in Stadtallendorf ein. Die Täter durchsuchten die Wohnung und erbeuteten Schmuck und Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Die Polizei fragt daher: Wer hat die Täter beim Einbruch beobachtet? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Posener Straße aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Stadtallendorf entgegen (Tel.: 06428 93050).

Marburg: Einbruch in Schule

Am Samstag (18.05.2024) verschafften sich mehrere Personen gegen 21:15 Uhr Zutritt zur Gesamtschule Richtsberg. Dort hatten sie es auf Speiseeis abgesehen. Außerdem schlugen die Täter ein Loch in die Außenwand eines Unterrichtsraumes. Die unbekannten Täter konnten lediglich als circa 13 - 14 Jahre alt, schlank und dunkel gekleidet beschrieben werden. Die Kriminalpolizei Marburg bittet um Hinweise unter Tel.: 06421 4060.

Marburg: Radfahrer touchiert

Ein 62-jähriger Radfahrer aus Marburg befuhr am Freitag (17.05.2024) gegen 16:15 Uhr den Radstreifen der Sonnenblickallee in Marburg aus Richtung Beltershäuser Straße kommend. Ein auf der Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Sonnenblickallee fahrender roter Kleinwagen missachtete im dortigen Einmündungsbereich die Vorfahrt des Fahrradfahrers und touchierte mit der Fahrzeugfront den Hinterreifen des Fahrrads. Der Radfahrer stürzte dadurch und erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrer des roten Kleinwagens erkundigte sich nach dem Befinden des gestürzten Radfahrers, setzte dann aber seine Fahrt fort, ohne seine Personalien anzugeben. Der Fahrer konnte lediglich als circa 30 Jahre alt, mit schwarzen Haaren und dunklem Teint beschrieben werden. Außerdem habe sich noch eine zweite Person im roten Kleinwagen befunden. Die Polizeistation Marburg sucht Unfallzeugen, die Hinweise auf den roten Kleinwagen oder dessen Insassen geben können (Tel.: 06421 4060).

Marburg: Werkzeug und Geldbörse gestohlen

Im Marburger Stadtteil Wehrda gelangten Unbekannte über eine Garage in den Keller eines Wohnhauses in der Cölber Straße. Dort stahlen sie verschiedene Werkzeuge. Vom Keller aus begaben sich die Täter in den Wohnbereich, wo sie eine Geldbörse mitgehen ließen. Die Tat ereignete sich am Pfingstsonntag (19.05.2024) zwischen 03:00 Uhr und 09:00 Uhr, während die Bewohner zuhause waren. Zeugen können sich bei der Kriminalpolizei Marburg telefonisch unter 06421 4060 melden.

Biedenkopf: Schaufensterscheibe beschädigt

Unbekannte beschädigten am Pfingstmontag (20.05.2024) gegen 02:30 Uhr die Schaufensterscheibe einer Lokalität in der Schulstraße in Biedenkopf durch Steinwürfe. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.500 EUR geschätzt. Zeugen können sich an die Polizeistation Biedenkopf unter Tel.: 06461 92950 wenden.

Ebsdorfergrund: Einbrecher scheitern an Haustür

In der Zeit von Freitag (15.05.2024) bis Sonntag (17.05.2024) versuchten Einbrecher die Hauseingangstür eines Wohnhauses in der Straße "Vor dem Wald" im Ebsdorfergrund/Wittelsberg gewaltsam zu öffnen. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand. Die Marburger Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge an den genannten Tagen beobachtet haben, sich telefonisch unter 06421 4060 zu melden.

