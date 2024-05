Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: in Auto gegriffen + Geldbörse geklaut

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kirchhain- in Auto gegriffen

Unbekannte stahlen gestern aus einem Audi die EC-Karte des Besitzers. Dieser hatte sein Fahrzeug gegen 14:00 Uhr offensichtlich unverschlossen "Hinter der Mauer" abgestellt. Als er gegen 20:30 Uhr zu seinem schwarzen A4 zurückkehrte, fand er seine Geldbörse vor dem Auto. Ein Dieb muss in diesem Zeitraum in den Pkw gegriffen haben, die Geldbörse herausgenommen und daraus die EC-Karte des Geschädigten gestohlen haben. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050 in Verbindung zu setzen.

Dautphetal-Dautphe: Geldbörse geklaut

Am Mittwoch (15.05.2024) tätigte eine 67-Jährige im Einkaufsmarkt in der Gladenbacher Straße ihren Einkauf. Ihren Korb stellte sie in den Einkaufswagen. In einem unbeobachteten Moment griff ein Unbekannter offenbar in den Korb und stahl die darin liegende Geldbörse der Frau. In dem Portemonnaie befanden sich mehrere Karten. Der Schaden wird mit 200 Euro beziffert. Wem sind zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr verdächtige Personen im Lidl-Einkaufsmarkt aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation in Biedenkopf unter der Telefonnummer 06461/92950.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

