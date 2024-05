Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallflucht in der Violastraße + in Apotheke eingebrochen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Unfallflucht in der Violastraße

Zwischen 12:00 Uhr und 20:40 Uhr beschädigte ein Unbekannter am Dienstag (14.05.2024) einen auf dem Parkstreifen am rechten Fahrbahnrand der Violastraße geparkten Mercedes an der vorderen linken Fahrzeugseite. Ohne sich um den 1.500 Euro teuren Schaden am schwarzen A200 zu kümmern, fuhr der unbekannte Unfallfahrer davon. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06421/4060 mit der Marburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Neustadt: in Apotheke eingebrochen

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag (14.05.2024) auf Mittwoch (15.05.2024) in die Apotheke in der Ringstraße eingebrochen. Sie brachen den Personaleingang auf und gelangten in das Gebäude. Dort durchsuchten sie Schubladen und Behältnisse im Verkaufsraum, den Büro- und Personalräumen. Sie stahlen etwas Bargeld aus einer Kaffeekasse und Rezepte. Der Schaden an der Tür wird mit 500 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise: Wem sind zwischen 19:00 Uhr und 05:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Ringstraße aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg: (Telefonnummer 06421/4060).

