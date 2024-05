Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: + Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Marburg und der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf +

Marburg-Biedenkopf (ots)

Haftbefehl nach versuchtem Raubmord

(Bezug zur Presseinformation vom 15. Mai unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/5780218)

Kirchhain

Die Staatsanwaltschaft Marburg führt ein Ermittlungsverfahren gegen einen 20-jährigen Mann wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit versuchtem besonders schwerem Raub. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

Der Beschuldigte soll am Dienstagabend, 14. Mai 2024, gegen 19:35 Uhr mit einem Küchenmesser bewaffnet in eine Tankstelle in der Niederrheinischen Straße in Kirchhain gegangen sein, um die Tageseinnahmen zu entwenden. Dabei soll er mit dem Küchenmesser in Richtung des in der Tankstelle befindlichen 20 Jahre alten Mitarbeiters gestochen und hierbei billigend in Kauf genommen haben, diesen zu töten. Der Mitarbeiter konnte dem Beschuldigten nach einem Handgemenge das Messer entreißen. Im Anschluss flüchtete der Beschuldigte ohne Tatbeute, wobei seine Identität zu diesem Zeitpunkt noch nicht geklärt war. Der Mitarbeiter erlitt Schnittverletzungen an einer Hand.

Am Donnerstagabend, 16. Mai 2024, sah der Mitarbeiter der Tankstelle den Beschuldigten erneut in Tankstellennähe und erkannte ihn als Täter des Raubüberfalls wieder. Gemeinsam mit einem weiteren Tankstellenmitarbeiter stellte er den Beschuldigten und hielt ihn bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten fest. Sodann konnten seine Personalien ermittelt werden.

Der Beschuldigte wurde am Freitag, 17.05.2024, dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Marburg vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit versuchtem besonders schweren Raub.

Weitere Informationen erfolgen ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg, Telefonnummer 06421/290-222.

Timo Ide, Staatsanwalt und Pressesprecher

Kerstin Müller, Pressesprecherin

