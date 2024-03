Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240305 - 0256 Frankfurt - Sachsenhausen: Unfallflucht mit Taxi - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(kr) Bereits am Mittwoch, den 28. Februar 2024, ereignete sich in Sachsenhausen am Diesterwegplatz eine Verkehrsunfallflucht, bei der eine 65-jährige Frau verletzt wurde. Ein bislang unbekannter Taxi-Fahrer flüchtete mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 15:05 Uhr bestieg die 65-Jährige ein Taxi an der U-Bahn-Haltestelle "Grüneburgweg", welches im Rahmen eines Schienenersatzverkehrs in Richtung Südbahnhof unterwegs war. Während die 65-Jährige am Südbahnhof ausstieg, beschleunigte der Fahrer das Taxi, sodass die Fahrzeugtür zuknallte und den Daumen der Geschädigten einklemmte. Durch die Kraft des anfahrenden Taxis wurde die Fingerkuppe ihres Daumens abgerissen. Nach einer Erstversorgung durch anwesende Zeugen begab sich die Geschädigte in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Während der Fahrt zum Südbahnhof sollen sich noch weitere Fahrgäste im Taxi befunden haben.

Der Fahrer kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 50 Jahre alt, kräftige Statur; trug einen Turban.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug und / oder dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 10800 mit dem 8. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

