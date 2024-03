Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240304 - 0254 Frankfurt - Altstadt: Täter flüchtig nach Raub - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Sonntagabend (03. März 2024) raubte ein Unbekannter einen 29-Jährigen aus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sprach der Unbekannte den Geschädigten gegen 22:30 Uhr im Bereich der Konstablerwache an. Man vereinbarte gemeinsam zum Main zu gehen. Auf dem Weg, an der Ecke Kurt-Schumacher Straße / An der Staufenmauer griff der Tatverdächtige den 29-Jährigen unvermittelt an, sodass dieser zu Boden fiel und beraubte diesen. Anschließend flüchtete der Räuber Richtung Zeil.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 180 cm, europäischer Phänotyp, kurze braune Haare; er trug einen blauen Kapuzenpullover und eine blaue Hose.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 51499 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell