Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Einbrüche

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Montag (22.01.2024), zwischen 07.30 Uhr und 17.50 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in eine Wohnung in der Deutschenbaurstraße ein. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Kriegshaber - Zu einem weiteren Einbruch kam es am Montag (22.01.2024), zwischen 14.30 Uhr und 19.30 Uhr. Hier drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Lincolnstraße ein. Es entstand ein Beute- und Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Lechhausen - Im Zeitraum von Samstag (20.01.2024), 21.30 Uhr bis Montag (22.01.2024), 07.00 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Kindergarten in der Kantstraße ein. Es entstand ein Beuteschaden im unteren dreistelligen Bereich. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Innenstadt - Im Zeitraum von Samstag (20.01.2024), 11.30 Uhr bis Montag (22.01.2024), 07.15 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in einen Kindergarten in der Hans-Nagel-Gasse zu gelangen. Es gelang ihm jedoch nicht. Es entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Wie üblich ermittelt in allen Fällen die Kriminalpolizei und bittet unter 0821/323-3810 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell