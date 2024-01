POL Schwaben Nord: Alkoholisierter E-Roller-Fahrer

Augsburg (ots) - Stadtbergen - Am gestrigen Sonntag (21.01.2024) beschädigte eine 65-jährige Autofahrerin ein bislang unbekanntes Auto auf einem Parkplatz in der Hagenmähderstraße. Die 65-Jährige teilte der Polizei mit, dass sie gegen 14.30 Uhr ein ihr unbekanntes Auto auf dem Parkplatz beschädigt habe. Dabei entstand an ihrem Auto ein Sachschaden, die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei sucht ...

