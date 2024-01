POL Schwaben Nord: Brand eines Hackschnitzel-Lagers

Augsburg (ots) - Oberhausen - In der Zeit von Samstag (20.01.2024), 23.45 Uhr bis Sonntag (21.01.2024), 16.00 Uhr versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Gaststätte in der Wirsungstraße einzudringen. Dies gelang jedoch nicht. Es entstand ein Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich. Innenstadt - Im Zeitraum zwischen Freitag (19.01.2024), 15.30 Uhr und Sonntag (21.01.2024), 11.00 Uhr, ...

