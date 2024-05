POL-AUR: Wittmund - Auto zerkratzt

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Wittmund - Auto zerkratzt

Unbekannte Täter haben in Wittmund ein Auto beschädigt. Die Täter zerkratzten in der Zeit von Sonntag, 19.20 Uhr, bis Montag, 12 Uhr, das Dach sowie die Motorhaube eines grauen VW Golf. Das Auto war zum Tatzeitpunkt auf einem Anwohnerparkplatz in der Kämmerer-Fremy-Straße abgestellt. Die Polizei Wittmund nimmt unter 04462 9110 sachdienliche Hinweise entgegen.

