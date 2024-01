Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: 3 Verkehrsunfälle mit 5 leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden

Montabaur, Dienstgebiet (ots)

Am heutigen Vormittag ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Montabaur drei Verkehrsunfälle, mit insgesamt 5 leichtverletzten Personen und einem Sachschaden im hohen, 5-stelligen Bereich.

Der erste Verkehrsunfall ereignete sich gegen 07:30 Uhr auf der K 75, zwischen Weidenhahn und Maxsain. Im Einmündungsbereich zur L 304 missachtete die 23-jährige Unfallverursacherin die Vorfahrt einer 36-jährigen Verkehrsteilnehmerin, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Dadurch waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die beiden Fahrzeugführerin wurden leichtverletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Der zweite Verkehrsunfall ereignete sich gegen 10:15 Uhr auf der L 307 im Bereich Herschbach. Hier befuhr eine 23-jährige Fahrzeugführerin die Landstraße in Fahrtrichtung Herschbach, als sie, aus bislang unbekannten Gründen, auf die Gegenspur geriet und mit einem entgegenkommenden Lkw kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurde die Unfallverursacherin glücklicherweise nur leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Ihr Fahrzeug erlitt einen Totalschaden und musste ebenfalls abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Der dritte Verkehrsunfall ereignete sich gegen 12:45 Uhr auf der L 327, zwischen Montabaur und dem Stadtteil Horressen. Der 64-jährige Verkehrsunfallverursacher beabsichtige, von Horressen kommend, nach links auf die L 312 abzubiegen und übersah den entgegenkommenden Pkw eines 69-jährigen Fahrzeugführers, so dass es auch hier zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppunternehmen geborgen.

