POL-AUR: Stedesdorf - Unfallzeugen und Mofafahrer gesucht

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Norden/Dornum - Taschendiebe in Supermärkten Die Polizei warnt aus aktuellem Anlass vor Taschendieben in Discountern und Supermärkten. In verschiedenen Lebensmittelgeschäften sind am Donnerstag beim Einkaufen vornehmlich ältere Personen bestohlen worden. In Dornum ...

