Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Die Polizei warnt aus aktuellem Anlass vor Taschendieben in Discountern und Supermärkten. In verschiedenen Lebensmittelgeschäften sind am Donnerstag beim Einkaufen vornehmlich ältere Personen bestohlen worden. In Dornum wurde um die Mittagszeit in einem Discounter in der Straße Am Bensjücht einer Frau die Geldbörse entwendet. Eine weitere Tat ereignete sich in dem Markt am Nachmittag. In einem Supermarkt in der Gewerbestraße in Norden wurde ebenfalls einer Frau beim Einkaufen die Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen.

Sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Die Polizei rät, auch beim Einkaufen immer ein besonderes Auge auf die eigenen Wertsachen zu haben. Handtaschen sollten niemals in den Einkaufswagen gelegt oder an den Wagen gehängt werden. Tragen Sie Bargeld, Kreditkarten und Papiere in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Handtasche möglichst körpernah tragen und diese immer sicher verschlossen ist. Geheimnummern oder eine PIN sollten niemals im Portemonnaie oder in der Nähe der Kredit- oder EC-Karte aufbewahrt werden.

Verkehrsgeschehen

Norderney - Unfallzeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Fahrradunfalls auf Norderney. Am Donnerstag gegen 18.50 Uhr fuhr ein 71 Jahre alter Mann mit dem Fahrrad auf der Hafenstraße in Fahrtrichtung Deichstraße. Auf Höhe einer Tankstelle geriet er nach ersten Erkenntnissen gegen einen Bordstein und stürzte. Der Mann wurde verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen, die den Radfahrer oder das Unfallgeschehen wahrgenommen haben, sich unter 04932 92980 zu melden.

Ihlow - Pedelec-Fahrerin verletzt

In Ihlowerfehn ist am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall eine Pedelec-Fahrerin verletzt worden. Die 56-Jährige fuhr gegen 7.15 Uhr auf der Straße Alte Wieke aus Richtung Klapphörn. Als sie auf Höhe der Hausnummer 54 einen Kurvenbereich überquerte, übersah sie einen von rechts kommenden 45-jährigen Transporter-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Die 56-jährige Radfahrerin wurde leicht verletzt.

Aurich - Pedelec-Fahrerin von Fahrzeugtür getroffen

In der Bahnhofstraße in Aurich kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall. Gegen 10 Uhr parkte ein 34-jähriger Lkw-Fahrer sein Fahrzeug vor einem Hotel. Beim Öffnen der Fahrertür übersah er eine von hinten kommende 56-jährige Pedelec-Fahrerin. Die Frau wurde von der Tür getroffen und stürzte. Sie wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell