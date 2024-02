Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240222.4 Brunsbüttel: Mit mehr als zwei Promille unterwegs

Brunsbüttel (ots)

Am Mittwochabend hat eine Streife in Brunsbüttel einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der mit mehr als zwei Promille am Steuer eines Autos saß. Er musste sich einer Blutprobenentnahme stellen.

Gegen 21.25 Uhr entdeckten Beamte einen Wagen auf dem Gelände einer Tankstelle in Brunsbüttel und entschlossen sich, im Olof-Palme-Damm das Fahrzeug aufgrund der Fahrweise und eines defekten Frontlichtes zu überprüfen. Der 52-jährige Insasse räumte ein, vor Fahrtantritt ein bis zwei Bier getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest lieferte allerdings ein Ergebnis von 2,43 Promille, was auf einen deutlich höheren Konsum schließen ließ. Weiterhin gab der Mann an, Medikamente eingenommen zu haben.

Die Einsatzkräfte ordneten daraufhin eine Blutprobenentnahme an und stellten den Führerschein des Beschuldigten sicher. Er wird sich wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Merle Neufeld

