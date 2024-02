Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240222.3 Kellinghusen: Geldbörse bei Ablenkungsmanöver entwendet

Kellinghusen (ots)

Am Mittwoch hat ein Unbekannter einer Seniorin in einem Supermarkt in Kellinghusen das Portemonnaie gestohlen, während er sie in ein Gespräch verwickelte. Der Täter erbeutete 350 Euro.

In der Zeit von 11.30 Uhr bis 12.00 Uhr befand sich die Anzeigende bei Aldi An der Stör. Ihre geöffnete Tasche samt Portemonnaie stand auf dem Kindersitz ihres Einkaufswagens. Als sich die 76-Jährige am Brottresen befand, sprach ein Unbekannter sie an. Die Frau beantwortete dem Mann seine Fragen und wendete sich dabei teils ihrer Begleiterin zu. Offenbar nutzte der Fremde den Moment und griff sich die Geldbörse der Einkaufenden. Sofort verschwand er und die Geschädigte stellte den Diebstahl fest. Sie hatte den Verlust von 350 Euro zu beklagen.

Den Verdächtigen beschrieb sie als dünn, etwa 180 bis 190 cm groß, 25 Jahre alt. Er trug helle Kleidung und hatte keine Jacke an. Seine Haare waren hellblond. Hinweise zu dieser Person nimmt die Polizei in Kellinghusen unter der Telefonnummer 04822 / 20980 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell