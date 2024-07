Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240701-5: Transporterfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Frechen (ots)

Weitere Autofahrerin durch Bruchstücke leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (1. Juli) in Frechen ist der Fahrer eines Transporters schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Zuvor sei der Mann bereits an einem weiteren Unfall beteiligt gewesen. Dabei erlitt eine Autofahrerin leichte Verletzungen. Zur Stunde ist die Kreuzung der Bonnstraße und Holzstraße gesperrt.

Nach derzeitigem Sachstand sei der Fahrer eines Transporters gegen 15 Uhr auf der Bonnstraße aus Hürth kommend in Richtung Frechen unterwegs gewesen. Kurz vor der Kreuzung von Bonnstraße und Holzstraße sei er nach ersten Erkenntnissen mit drei anderen Autos kollidiert. Eine Autofahrerin wurde nach derzeitigem Sachstand durch umherfliegende Bruchstücke leicht verletzt.

Der Transporterfahrer sei anschließend nach rechts auf die Holzstraße in Richtung Köln abgebogen. Aus bislang ungeklärter Ursache sei er erst gegen die linke und schließlich gegen die rechte Leitplanke geprallt. Dort kam das Fahrzeug zum Stehen. Er zog sich schwere Verletzungen zu.

Hinzugerufene Polizisten sperren derzeit für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme die Kreuzung der Holzstraße und der Bonnstraße in Richtung Köln komplett ab.

Beamte des Verkehrskommissariats werden die Ermittlungen zur Unfallursache aufnehmen. Sie gehen unter anderem Hinweisen nach, wonach ein medizinischer Notfall ursächlich für den Unfall sein könnte. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell