POL-KI: 240701.1 Kiel: Betrunkener verursachte mehrere Verkehrsunfälle

Kiel (ots)

Freitag verursachte ein 25-Jähriger mehrere Verkehrsunfälle in Hassee bevor er von der Polizei gestoppt wurde. Seine Fahrerlaubnis musste er bereits im vergangenen Jahr abgeben.

Zunächst meldeten sich gegen 14:30 Uhr Zeugen bei der Polizei, nachdem sie auf dem Parkplatz einer Shoppingmall im Mühlendamm beobachtet hatten wie ein Mercedes gegen ein Metalltor gefahren sei und sich anschließend, nachdem er anwesende Zeugen bedroht habe, mit weiterhin unsicherer Fahrweise entfernte. In der Folge meldeten sich weitere Verkehrsteilnehmer über 110 bei der Polizei und teilten die unsichere Fahrweise eines Mercedes mit demselben Kennzeichen mit, der auf dem Theodor-Heuss-Ring und der Werftstraße aufgefallen sei.

Letztlich stoppten Beamte des Bezirksreviers und des 3. Reviers den Wagen in der Straße Stadtrade. Hier hatte der Fahrer zwei am Straßenrand geparkte Wagen touchiert, während er die Straße rückwärts entlang gefahren sei. Der 25-Jährige bedrohte anwesende Zeugen und verhielt sich auch gegenüber den Polizisten aggressiv, so dass sie ihn mit Handschellen fixierten und zu einer Dienststelle brachten. Da der Mann alkoholisiert war und der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand, entnahm ein Polizeiarzt mehrere Blutproben zur Bestimmung der Werte.

Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass seine Fahrerlaubnis im Dezember des vergangenen Jahres eingezogen wurde. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten die Polizisten den Mercedes. Der 25-Jährige kam zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Auf ihn kommen Ermittlungsverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Bedrohung zu.

