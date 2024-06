Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240628.5 Kiel: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht mit Kind gesucht

Kiel (ots)

Bereits am 12. Juni kam es im Bereich der Kreuzung Goethestraße / Lessingplatz zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Ein Unfallbeteiligter entfernte sich vom Unfallort, nachdem ein Radfahrer ausweichen musste und gegen einen parkenden Pkw prallte. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Am Mittwoch, 12.06.24, gegen 07:30 Uhr befuhr der 10-jährige Schüler nach jetzigem Ermittlungsstand mit seinem Fahrrad die Goethestraße und bog in die Straße Lessingplatz ein. Hier sei ihm ein Radfahrer entgegengekommen. Da dieser weit links gefahren sein soll und seinen Weg gekreuzt habe, habe der Junge nach rechts ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei habe der Junge dann den am Fahrbahnrand abgestellten Pkw touchiert und sei zu Fall gekommen. Der Schüler klagte nach dem Sturz über Schmerzen und kam im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand durch den Aufprall ein Sachschaden. Der andere Radfahrer habe sich vom Unfallort entfernt ohne sich um die Unfallfolgen und den Gesundheitszustand des Jungen zu kümmern.

Der verletzte Schüler konnte den flüchtigen Radfahrer nicht beschreiben. Er konnte lediglich angeben, dass es sich um einen Mann gehandelt hat, der Kopfhörer getragen hat.

Der Verkehrsermittlungsdienst des Polizeibezirksreviers hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher und zum Unfallgeschehen machen können. Diese werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0431 / 1601503 zu melden.

Stephanie Lage

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell