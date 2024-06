Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240628.2 Kiel: Radfahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Kiel (ots)

Ein Radfahrer verursachte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Verkehrsunfall mit einem Linienbus, bei dem sich sechs Insassen verletzten. Der Radfahrer flüchtete anschließend.

Nach Angaben des 27 Jahre alten Fahrers der Linie 11 habe er gegen 00:45 Uhr die Holtenauer Straße vom Dreiecksplatz kommend in Richtung Wik befahren. Als er die für ihn grün zeigende Ampel in Höhe der Einmündung Lehmberg passiert habe, sei ein Radfahrer bei Rot von rechts in Richtung Lehmberg auf die Fahrbahn und somit vor den Bus gefahren. Der Busfahrer habe geistesgegenwärtig eine Vollbremsung eingeleitet, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Durch die Vollbremsung verletzten sich allerdings sechs Insassen des Busses, unter anderem durch Splitter einer zerbrochenen Glasscheibe. Fünf von ihnen kamen zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser. Der Busfahrer erlitt einen Schock.

Trotz lautstarker Aufforderung stehen zu bleiben sei der Radfahrer anschließend in Richtung Bergstraße geflüchtet. Es soll sich um einen blonden Mann unbekannten Alters handeln, der dunkel gekleidet gewesen sein soll, einen leichten Bartansatz habe und ein älteres Damenfahrrad gefahren sei.

Die Polizei fahndet nach dem Verursacher und leitete Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung gegen ihn ein. Personen, die Angaben zu dem Radfahrer machen können werden gebeten, sich unter 0431 / 160 1503 mit dem Kieler Bezirksrevier in Verbindung zu setzen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell