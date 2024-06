POL-KI: 240628.1 Kiel: Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Preetz (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nahmen Polizeikräfte der Polizeistation Preetz einen Tatverdächtigen auf frischer Tat fest, der für mehrere Einbrüche im Stadtgebiet verantwortlich sein soll. Die Kriminalpolizei Plön übernimmt die Ermittlungen. Gegen 01:50 Uhr bemerkte ein Anwohner in der Kirchenstraße einen Mann, welcher versucht habe in einen Gold- und Antikhandel einzubrechen. Der Zeuge ...

