Iserlohn (ots) - Über einen Zeitraum von mehreren Monaten kam es im Iserlohner Rathaus zu Einbrüchen in Räumlichkeiten unterschiedlicher Parteien. Nach umfangreichen Ermittlungen des Staatsschutzes der Polizei Hagen durchsuchten Polizisten am Mittwoch (12.06.) die Wohnung eines 32-Jährigen in Iserlohn. Der Mann hatte zuvor versucht das Diebesgut im Internet zu ...

