Werdohl (ots) - In der Nacht wurden an zwei Fahrzeugen eines Autohauses an der Gildestraße Räder gestohlen. Die Täter stellten zwei Wagen auf Holzböcke und demontierten die acht Reifen samt Felgen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 9399-0. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

