Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim/Klein-Rohrheim: Zeugen nach Farbschmierereien gesucht

Gernsheim (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Freitag (12.04.) und Montag (15.04.) im Bereich der Unterführung in der Mannheimer Straße in Klein-Rohrheim mehrere Farbschmierereien hinterlassen. Da unter anderem auch Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gesprüht wurden, ermittelt jetzt der polizeiliche Staatsschutz und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt der polizeiliche Staatsschutz des Polizeipräsidiums Südhessen unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell