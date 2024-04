Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gorxheimertal: 40-Jähriger vermisst- Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbild

Gorxheimertal (ots)

Am Sonntagabend (14.04.), wurde der 40-jährige Kaloyan Kaloyanov aus Trösel bei der Polizei als vermisst gemeldet. Zuletzt gesehen wurde er von Angehörigen am Sonntagmittag an seiner Wohnanschrift. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zu seinem Auffinden. Es ist nicht auszuschließen, dass der Vermisste auf medizinische Hilfe angewiesen ist, weshalb nun auch mit einem Lichtbild öffentlich nach dem Vermissten gefahndet wird.

Über das Foto hinaus kann Herr Kaloyanov wie folgt beschrieben werden: Circa 1,60 Meter groß und kräftig. Er hat eine Halbglatze mit sehr kurzen Haaren. Bei seinem Verschwinden trug er ein schwarzes T-Shirt, schwarze Jeans und "Schlappen".

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort hat, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06252/7060 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell