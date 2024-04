Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad-König: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Bad König (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (16.04.) gegen 6 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 45 zwischen Bad-König und Zell ein schwerer Verkehrsunfall. Bei dem Unfall wurde ein 56-jähriger schwer verletzt und musste mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Ein 65-jähriger Autofahrer wurde leicht verletzt. Ein 61 Jahre alter LKW-Fahrer aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg blieb unverletzt. An Bord eines Unfallbeteiligten waren zwei Hunde, die unverletzt blieben und durch Unbeteiligte betreut wurden.

Die Rettung eines Autofahrers, der in seinem Fahrzeug eingeklemmt war, und die umfangreiche Unfallaufnahme erforderte die Vollsperrung der Bundesstraße 45 in beide Richtungen. Unter anderem waren mehrere Rettungswagen, ein Notarztwagen, die Straßenmeisterei und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Verkehr wird aktuell noch über Bad König abgeleitet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam ein Autofahrer von seiner Fahrbahn in den Gegenverkehr. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Bundesstraße 45 wird voraussichtlich noch wenige Stunden gesperrt sein.

